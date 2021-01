Viele durch die Corona-Pandemie ausgefallene Termine beziehungsweise Themen sorgen in Erlangen für die Absage zweier Ausschusssitzungen. So finden die ursprünglich für heute geplante Sitzung des Baukunstbeirats sowie die am Dienstag, 2. Februar, gedachte Sitzung des Sportausschusses nicht statt, teilt die Stadt mit. red