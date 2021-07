Zwei Monate nach der Neuwahl der Kreisbereitschaftsleitung (KBL) des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Erlangen-Höchstadt fand die erste Bereitschaftsleitersitzung statt. Die neue KBL besteht aus dem Kreisbereitschaftsleiter Julian Pertek (32 Jahre alt, Bereitschaft Heroldsberg) und seinen beiden Stellvertretern: Bernhard Gerkens (35, Bereitschaft Erlangen ) und Bastian Selig (28, Bereitschaft Höchstadt). Hinzu kommt Thomas Heideloff, der Beauftragte der Bereitschaften. Zu Beginn der Sitzung wurde die bisherigen KBL verabschiedet.

Anschließend stimmte die neue KBL den Vorschlägen der Bereitschaftsmitglieder über ihre Leitung in den jeweiligen Bereitschaften zu.

Weiter übernahmen die einzelnen Fachdienstleiter und deren Stellvertreter für die Fachdienste Sanitäts- und Betreuungsdienst, Information und Kommunikation sowie Rettungshunde ihr Amt.

Zwei neue Quads

Als nächster Punkt stand ein Überblick über die Neubeschaffungen, die die vorherige KBL angestoßen hatte, an. So sind ein (gebrauchter) Gerätewagen-Logistik (GW-L) und zwei Quads mittlerweile Teil des Fuhrparks, auf den alle Bereitschaften und Fachdienste zugreifen können. Der Gerätewagen wurde von der Feuerwehr Zirndorf übernommen und ist so ausgerüstet, dass es für die Ausbildung zum Helferführerschein taugt. Die Quads sind bei Sanitätsdiensten und Einsätzen im Gelände hilfreich und ergänzen den geländegängigen Kommandowagen Lada Niva. red