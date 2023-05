Zu ihrer Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen und Ehrungen trafen sich die Geflügelzüchter von Adelsdorf in ihrem Heim in Wiesendorf .

Der Vorsitzende Johannes Weiß berichtete über Mitgliederstand und die Veranstaltungen des Vereins 2022. 112 Senioren und acht Kinder und Jugendliche zählt der Verein.

An vier Terminen im Jahr wurde der Impfstoff gegen die Newcastle-Krankheit ausgegeben. Damit wurden 645 Zuchttiere und 873 Legehennen von den Geflügelhaltern vorschriftsmäßig geimpft. Die Taubenzüchter impften ihre Tiere im Oktober.

Es wurden 825 Seniorenringe, 125 Ringe für Ziergeflügel und 50 Jugendringe bezogen. Die Jugendleiterin Katja Seehof berichtete über die Aktivitäten im letzten Jahr. Den Sachstandsbericht Zuchtanlage trug Günter Weidner vor: 2022 wurden vier Hütten außen verputzt, in Hütte 1 und 2 ist nun Strom verlegt. Die Einzäunung ist begonnen und es wird, sobald es die Witterung zulässt, weitergemacht. In zwei weiteren Hütten muss noch die Elektroarbeit erledigt werden, ebenso stehen noch Arbeiten fürs Abwasser am Waschbecken an.

Schatzmeister Thomas Röckelein verlas einen positiven Kassenbericht. Die Revisoren Marcus Röckelein und Lorenz Hummel bescheinigten ihm eine saubere Kassenführung und baten um Entlastung von Vorstand und Schatzmeister, die einstimmig erfolgte.

Weiß gab noch eine Vorschau: Für dieses Jahr ist die Aischtalschau am 4 und 5. November geplant. Bei der 100-Jahr-Feier des SC Adelsdorf am 11. Juni wollen die Geflügelzüchter mit einem Festwagen beim Umzug dabei sein, und am 19./20. August werden sie beim Dorffest in Wiesendorf Volieren aufstellen.

Die anschließenden Neuwahlen verliefen problemlos. Zweiter Bürgermeister Günter Münch leitete die Wahl und Christiane Weiß und Elisabeth Münch assistierten ihm. Der bisherige Vorstand stellte sich wieder zur Wahl und wurde einstimmig gewählt. Neu im Gremium ist Ines Schaffer als zweiter Zuchtwart.

Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Josef Utz, der seit 60 Jahren dem Verein treu ist, und Andreas Maier , der 1984 dem Verein beigetreten ist. Zu Beginn hatte Vorsitzender Johannes Weiß die Züchter, Züchterfrauen, die Jugend, alle Ehrenmitglieder, Ehrenvorsitzenden Edmund Brehm, Günter Münch und Gemeinderäte begrüßt.

Johanna Blum