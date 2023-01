Die Reihe jazz!3 eröffnet am Sonntag, 22. Januar, um 20 Uhr die Konzertsaison mit dem Duo „Marc Copland & Daniel Schläppi“ in der Fortuna Kulturfabrik . Karten gibt’s im Vorverkauf in der Bücherstube Höchstadt oder unter der Telefonnummer 09193-4507, teilt die Organisatorin Ariane Ranger mit. Geboten wird subtile Zweisamkeit zweier Jazzgrößen, die berührt.

Es war im Frühling 2012, als sich zwei begabte Musiker in ein Wohnzimmer in New York setzten und zum Spaß zu jammen begannen. Die musikalischen Samen, die damals gesät wurden, haben sich wundervoll entwickelt, nicht zuletzt auf „Alice’s Wonderland“ zu hören, dem 2019 bei Catwalk erschienen Album von dem bekannten Pianisten Marc Copland (USA) und Bassist Daniel Schläppi (Schweiz).

Wie eine traumwandlerische Reise durch andere Sphären hört sich ihr Zusammenspiel an. Mit viel Sinn für Lyrik und den Mut, die Musik atmen zu lassen, erschaffen sie eine Klangwelt, die durch ihre atmosphärische Dichte beeindruckt.

Mit einer perfekten Ausgewogenheit zwischen intuitivem Fühlen und instrumenteller Versiertheit ist der Sound dieser Musiker, die auf einer fast telepathischen Ebene miteinander zu kommunizieren scheinen, differenziert und kommt doch wie aus einem Guss. red