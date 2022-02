Im Zeitraum von vergangenem Freitag bis zum Montag sind in Herzogenaurach ein weißer Mercedes und ein weißer VW jeweils an der rechten Fahrzeugseite beschädigt worden. Es entstanden wellenförmig verlaufende Kratzer. Die beiden Autos waren ordnungsgemäß in einer Parkbucht im Bereich Dr.-Wilhelm-Schaeffler-Straße/Ecke Martin-Luther-Platz geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf über tausend Euro. Wer Angaben zu einem mutmaßlichen Verursacher oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Herzogenaurach unter Telefon 09132/78090 zu melden.