Zwei bereits in der Vergangenheit auffällige Personen haben am Montag in Emskirchen erneut gestohlen. Laut polizeilicher Pressemitteilung betraten sie gegen 15.15 Uhr einen Supermarkt. Eine Mitarbeiterin beobachtete sie, wie sie verschiedene Sachen in ihre Jacken steckten und den Laden ohne zu bezahlen verließen. Bei Ansprache am Parkplatz flüchtete eine Person, die zweite wurde von der verständigten Streife festgenommen. Eine Fahndung nach der flüchtigen Person verlief zunächst ergebnislos.

Nach Abschluss der Sachbearbeitung wurde der 20-jährige Täter nach Hause verbracht, wo die Streife vor der Wohnung Marihuanageruch feststellte und schließlich auch den flüchtigen Täter antraf: einen 29-Jährigen. Beide hatten geringe Mengen Betäubungsmittel dabei. Sie werden nun wegen Ladendiebstahls und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Schließlich hielt sich in der Wohnung auch noch eine 24-Jährige auf, gegen die ein offener Haftbefehl bestand. Sie leistete Widerstand und wurde abgeführt. pol