Zu einem Verkehrsunfall beim Überholen kam es am Freitag gegen 15.15 Uhr auf der Staatsstraße 2263. Zwei Pkw fuhren von Kleinneuses in Richtung Höchstadt hinter einem Traktor her. Der hintere der beiden Autofahrer wollte den vor ihm fahrenden Pkw und den Traktor überholen. Gleichzeitig setzte der erste jedoch seinerseits zum Überholen des Traktors an, wodurch es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Autos kam. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 12 000 Euro geschätzt. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.