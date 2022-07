Kurz vor der Sommerpause hat das Zupfmusikensemble „Musica a corda“ zu einer Abendstunde mit kurzweiliger Zupfmusik in die Kirche Maria Königin in Hemhofen eingeladen. Mandolinen, Gitarren und Kontrabass zauberten wunderschöne Melodien unter der erfahrenen Leitung von Iris Hammer in die Kirche.

Der musikalische Bogen spannte sich von der barocken Pracht Händels über die ebenso melodiösen wie groovigen Klangwelten des Amerikaners Chris Acquavella und die ausdrucksvollen „Lieder ohne Worte“ Konrad Wölkis bis hin zu mitreißender südamerikanischer Musik aus Venezuela, Brasilien und Argentinien.

Ganz neu im Programm stand ein außergewöhnliches Werk des Schweizer Gitarristen Jürg Kindle, das das Märchen „Die zertanzten Schuhe“ der Gebrüder Grimm musikalisch nachempfindet. „Wir genossen einen wunderbaren Abend mit interessanten Kompositionen, die vom Ensemble hervorragend gespielt wurden“, so Ehepaar Maria und Rüdiger Kaufmann aus Höchstadt. Thomas Hammer führte kurzweilig durchs Programm, erzählte das Märchen von den zertanzten Schuhen und vom beschaulichen Leben bei Hofe damals.

Tango, Rock, Blues, Samba und mehr erklangen abwechselnd von der Kammerbesetzung und vom gesamten Orchester. Iris Hammer hatte fast unbemerkt die Fäden in der Hand. Das Ensemble musste eine Zugabe spielen, und mit dem aus DDR-Zeiten bekannten Lied vom Sandmann wurden die vielen begeisterten Besucher nach Hause entlassen. Am Ausgang standen Spieler mit Körbchen und jeder durfte eine Spende hineinwerfen, die sich das Ensemble mit der Kirchengemeinde Maria Königin teilt. Freunde des Zupfmusikensembles können sich den 2. Oktober notieren. Da feiert das Ensemble seinen 30. (+2) Geburtstag. jb