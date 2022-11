„Warum immer die grüne Wiese? Alternativen zum ausufernden Flächenverbrauch“. So nannte sich das Thema eines Vortragsabend, das im Kreis des Ortsverbands Herzogenaurach von Bündnis 90 / Die Grünen und Gästen diskutiert wurde. Nach einer kurzen Begrüßung von Martine Herpers, Sprecherin des Ortsverbands, wurde die Diskussion mit einem Impulsvortrag von Christian Zwanziger, Mitglied des Landtags und Sprecher für Landesentwicklung und Tourismus, eröffnet.

Neben den „erschreckenden Verbrauchszahlen der endlichen Ressource Boden in ganz Bayern“, wie es die Grünen in einer Pressemitteilung schreiben, wurde auch auf die Lage in Herzogenaurach eingegangen. In Bayern gehen täglich mehr als zehn Hektar – circa 14 Fußballfelder – Boden verloren.

Leidtragende seien die Landwirtschaft, die Natur und unterm Strich wir alle. Die nüchternen Zahlen für Herzogenaurach von 2014 bis 2021 zeigen nach Ansicht der Grünen, dass in diesem Zeitraum die Bevölkerung von 22.946 auf 24.068 (plus 4,97 Prozent respektive plus 1140 Einwohner/innen) gestiegen ist, während die Siedlungs- und Verkehrsfläche um 90,97 Hektar (plus 8,65 Prozent) zugenommen hat. Mit dem Bevölkerungswachstum könne also nur ein Teil des Flächenverbrauchs begründet werden.

Was fast überall in Deutschland zu beobachten ist, trifft laut Referent auch für Herzogenaurach zu. Während außerorts immer mehr Flächen unter Beton und Asphalt verschwänden, stünden innerorts Gebäude leer, Bauplätze blieben halbe Ewigkeiten unbebaut.

„Um Leerstände von Geschäften kümmert sich die Verwaltung, genau wie um brachliegende Baugrundstücke. Mit den Eigentümern wird in Kontakt getreten. Eine Veränderung liegt in den Händen der Besitzer, die Verwaltung kann nur Empfehlungen aussprechen“, bemerkte Stadträtin Retta Müller-Schimmel. „Wir brauchen endlich landespolitische Leitplanken, damit der Flächenverbrauch wirksam gebremst wird. Die aktuelle Staatsregierung unternimmt zu wenig, um Landwirtschaft und Natur zu schützen“, ergänzte Christian Zwanziger.

Kopfschütteln zur Südumgehung

Allgemeines Unverständnis wurde gegenüber den Plänen der Stadtratsmehrheit SPD/CSU/JU zum Bau der Südumfahrung geäußert. Es gebe viele Bausteine für eine Verkehrsberuhigung in Niederndorf und anderen verkehrsmäßig belasteten Gebieten in Herzogenaurach . „Der Flächenfraß zu Ungunsten der Landwirte und Landbesitzer wegen einer neuen Straße ist in gut erschlossenen Ortschaften wie Herzogenaurach nicht nachzuvollziehen und führt zu weiterem Höfesterben“, fasste Thomas Dürr die Stimmung zusammen. red