Unter dem Einfluss von Alkohol und Rauschgift stand nach polizeilicher Feststellung ein 40-Jähriger, der am Dienstag gegen 18.45 Uhr auf der Staatsstraße zwischen Hohholz und Wilmersbach einen Verkehrsunfall verursachte. Der Mann verlor bei überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das von ihm geführte Fahrzeuggespann, bestehend aus einem Pkw und einem Anhänger. Er kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte dann über die gesamte Fahrbahnbreite nach links, fällte dort einen Telefonmast und prallte schließlich gegen eine Böschung am Waldrand. Dabei entstand am Auto Totalschaden im Zeitwert von rund 16 000 Euro. Bei der Überprüfung des Bruchpiloten stellte die Polizei sowohl Alkoholbeeinflussung in der Größenordnung von 1,3 Promille, als auch Anzeichen für eine Drogeneinwirkung fest. Darüber hinaus besitzt er nicht die für das Gespann erforderliche Fahrerlaubnis . Der 40-Jährige musste sich daher einer Blutentnahme unterziehen und sieht nun einem Strafverfahren entgegen.