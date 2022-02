Am Freitag gegen 12.45 Uhr fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad auf der B 470 aus Neustadt a.d. Aisch kommend in Richtung Uehlfeld. Auf Höhe der Abzweigung Neumühle wurde er von einem Sattelzug überholt. Weil der Sattelzugfahrer zu früh wieder einscherte, wich der 16-Jährige ins Bankett aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hier verlor er die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und stürzte zu Boden. Der Sattelzugfahrer bemerkte den Sturz wahrscheinlich nicht und fuhr weiter. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro, der 16-Jährige erlitt Schürfwunden und Prellungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neustadt a.d. Aisch zu melden. pol