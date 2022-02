In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte in eine Wohnung im Herzogenauracher Stadtteil Niederndorf ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Die Einbrecher verschafften sich im Zeitraum zwischen 20.30 und 3.45 Uhr über die Wohnungstür gewaltsam Zugang zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Anwesens in der Niederndorfer Hauptstraße.

Dort durchwühlten die Unbekannten einige Räume und entwendeten mehrere Hundert Euro Bargeld. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung vor Ort.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911/2112-3333. pol