Am Dienstag touchierte ein Unbekannter in der Zeit von 9 bis 14 Uhr mit seinem Fahrzeug einen Pkw der Marke Seat , der in der Kleinen Dorfstraße geparkt war. Dadurch entstand an dem Auto ein Schaden von circa 1000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Nun ermittelt die Polizei Höchstadt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei , Telefonnummer 09193/63940, zu melden.