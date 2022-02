Das Stadtmuseum Erlangen lädt am Sonntag, 20. Februar, von 11 bis 17 Uhr zur Finissage der Ausstellung „ Barbara Klemm . Fotografien 1967 – 2019“ ein. Präsentiert werden Bilder aus dem Werk der Fotografin, etwa jene Aufnahme einer Demonstration in Frankfurt gegen den Vietnamkrieg aus dem Jahr 1970. An diesem Tag ist der Eintritt ins Museum frei. Auch die Führungen um 15 Uhr und um 16 Uhr (mit Museumsleiterin Brigitte Korn) sind kostenlos. Da es nur noch wenige freie Plätze gibt, wird um eine vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 09131/86-2300 oder per E-Mail an stadtmuseum@stadt.erlangen.de gebeten. Zu den Führungen am Donnerstag, 17. Februar, um 18.30 Uhr und am Samstag, 19. Februar, um 14 Uhr sind ebenfalls noch Anmeldungen möglich.Weitere Informationen gibt es unter www.stadtmuseum-erlangen.de. Foto : Barbara Klemm