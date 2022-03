Fassungslos und entsetzt blicken auch die Schüler des Gymnasiums Herzogenaurach auf den Krieg in der Ukraine.

In vielen Gesprächen haben die Schülersprecher erkannt, dass trotz der Hilflosigkeit und Ohnmacht, mit der alle den Geschehnissen inmitten Europas gegenüberstehen, in der gesamten Schulfamilie der dringende Wunsch besteht, das Mitgefühl für die Menschen in den Kriegsgebieten zum Ausdruck zu bringen. Aus diesem Grund haben sich Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte auf dem Sportplatz versammelt und ein riesiges Peace-Zeichen dargestellt, um ihre Solidarität mit den Menschen, die unter diesem schrecklichen Krieg leiden, auszudrücken und für Frieden in der Welt zu werben.

Die Schüler möchten allerdings nicht nur symbolisch agieren, sondern aktiv werden, um ihren Beitrag zu leisten. Daher hat sich die SMV als Schülervertretung der Spendenaktion von „Herzo packt an“ angeschlossen. Dabei können im SMV-Zimmer des Gymnasiums Spenden abgegeben werden.

Gesammelt werden Hygieneartikel, Unterwäsche, Socken, Windeln, Erste-Hilfe-Kästen, Verbandsmaterial, Decken sowie Bettbezüge, Schlafsäcke, Zelte, Isomatten, Luftmatratzen, Kerzen, Taschenlampen. ft