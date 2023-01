Der Zeckerner Chor „Cantemos“ vom Verein Waldeslust sucht neue Sänger . Der spanische Name bedeutet übersetzt „lasst uns singen“ und ist demnach auch als Appell an Interessenten zu verstehen. „Singen hält jung, Singen macht Spaß, Singen macht froh und beflügelt – und das noch viel mehr in Gemeinschaft“, lautet die Botschaft einer Pressemitteilung der Musiker. Chorleiterin María José Loza und ihre Sänger hatten deshalb wieder eine Chorprobe am Donnerstagabend im Zeckerner Vereinshaus. Dort war wieder viel Begeisterung zu spüren. Dennoch: „Was uns fehlt, sind junge Stimmen in allen Lagen“, bedauert Ilona Schmitt, Erste Vorsitzende des Vereins.

Proben immer donnerstags

„Jüngere Stimmen ziehen einfach die älteren Stimmen mit“, ergänzt Josephine Wersal, die Zweite Vorsitzende. Wer gerne singt, nette Menschen mag und mal was Neues ausprobieren möchte, sei bei der Sängergruppe genau richtig. Um den Einstieg leichter zu machen, startet ab Donnerstag, 9. Februar, ein Projektchor zum Thema „Jazz- und Rockballaden“. Das Ziel ist der Auftritt des Projektchores beim Dorffest Hemhofen am 23. Juli. Wer Lust hat mitzumachen, kann gerne zur Chorprobe kommen. Sie findet immer donnerstags von 20 bis 21.30 Uhr in der Musikschule Hemhofen statt. Rückfragen können telefonisch unter der Nummer 0159 02410807 oder 0163 5603427 gestellt werden. red