Am Feiertag Mariä Himmelfahrt wurden in Großenseebach heuer wieder Wurzbüschel durch Mitglieder der Seebesgründer Trachtengruppe für Gottesdienstbesucher angeboten.

Die Mitglieder der Seebesgründer Trachtengruppe waren in den Fluren unterwegs gewesen, um die Kräuter zu sammeln. „Trotz der Trockenheit in diesem Jahr konnten wir alle Kräuter für den Wurzbüschel zusammentragen. Das Einzugsgebiet haben wir bis in das Mohrhofgebiet ausgedehnt. Dazu kommen noch Gartenkräuter wie Bohnenkraut, Salbei und Zitronenmelisse“, erläutert Caecilia Paulus. Und weiter: „27 Kräuter sind in jedem einzelnen Büschel zusammengebunden. Die Anzahl muss durch drei teilbar sein, um an die Heiligste Dreifaltigkeit zu erinnern.“ In der Michaelskirche in Großenseebach nahm Pfarrer Johannes Saffer die Segnung der Kräuter im Gottesdienst vor.

Im Anschluss daran konnten die Gläubigen gegen eine Spende die Sträuße erwerben. Die Wurzbüschel waren im Nu an die Frau beziehungsweise an den Mann gebracht. Das Geld soll für die Orgel der Michaelskirche verwandt werden. maw