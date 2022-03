Wie eine Fürstin empfing Monika Nagengast am Freitag die Gratulanten am Fenster ihres Hauses und prostete Freunden , Verwandten, Nachbarn, Vizelandrat Martin Oberle (FW) und Dritter Bürgermeisterin von Adelsdorf Sabina König (Grüne) gut gelaunt zu.

Den 95. Geburtstag sieht man ihr nicht an. „Sie haben ein schönes Alter erreicht und ich sehe, dass Sie noch gut beinander sind!“, lobte Oberle die alte Dame. „Bleiben Sie wie Sie sind!“, fügte Sabina König an und beide prosteten ihr durchs Fenster zu. „Ich fühl mich net anders als sonst. Man kann mehr machen und genießen“, erwidert das Geburtstagskind strahlend.

Gerne erinnert sie sich an ihren langen Lebensweg: In Poppendorf erblickte die Jubilarin am 4.März 1927 als viertes Kind von elf Geschwistern das Licht der Welt. Ihre Eltern waren Barbara und Andreas Schmitt. Nach der Schulzeit half sie in der Landwirtschaft, im Haus und im Garten der Eltern. An den schrecklichen Krieg erinnert sie sich nur ungern. Ihr Vater und zwei Brüder wurden damals zum Wehrdienst eingezogen. Nach dem Krieg lernte sie Konrad Nagengast beim Tanzen kennen – „Ich war eine leidenschaftliche Tänzerin!“ – und im Jahr 1951 läuteten die Hochzeitsglocken. Leider ist ihr Ehemann schon im Jahr 2008 gestorben.

Die Jubilarin lebt in der eigenen Wohnung in Adelsdorf . Im Obergeschoß wohnt die Tochter mit Familie. Alle Familienmitglieder versorgen gerne die Mutter , Oma und Uroma. Drei Töchter, sechs Enkel und sechs Urenkel schauen regelmäßig nach ihr. Zwei Geschwister leben noch. Das Hobby der alten Dame war und ist das Stricken.

Nach einem Tipp gefragt, wie man es schafft, so alt zu werden, erklärt sie schmunzelnd: „Was arbeiten, immer aktiv sein, Milch trinken und Honig essen… und täglich den FT lesen!“ Noch heute unternimmt sie gerne kleine Spaziergänge in Begleitung. Ihr einziger Wunsch ist im Moment Frieden. jb