„Unser wunderschöner Park ist eine passende Kulisse – und gerade auch noch für Mozart “, schwärmte eine begeisterte Besucherin am vergangenen Mittwochabend. Zum Auftakt des Fränkischen Sommertheaters in Adelsdorf erwartete die zahlreichen Zuschauer „ Mozart googeln“, eine Science-Fiction-Komödie, ein Mozart-Remake von Lutz Backes im Schlossgarten. Das Wetter passte, dafür hatte Intendant und Regisseur Jan Burdinski mit einem Augenzwinkern gesorgt. Einem genussvollen, vergnüglichen Theaterabend mit Wolfgang Amadeus Mozart persönlich stand nichts im Weg.

Eine Musikerin ist vernarrt in Mozart – nicht nur in seine Musik. Liebend gerne hätte sie ihn persönlich kennengelernt. Sie googelt seinen Namen, und mit dem Link „Materialisieren“ und ein bisschen Sternenstaub erwacht die Wachsfigur des großen Meisters. Ein Abend mit wunderbaren Arien, Mozart-Liedern, Klaviersonaten und mehr nimmt seinen Lauf. Mozart „köchelt“ auf dem Piano und nach 230 Jahren in der Wiener Totengruft, und trotz Steifheit und Knochenfraß spielt er göttlich Klavier.

Der Adelsdorfer Wolfgang Kießling ist begeistert. „Ich hatte eigentlich erwartet, dass vieles Playback passiert. Aber die beiden Damen haben wunderbar live gesungen und gespielt. Das war musikalisch und schauspielerisch hervorragend. Ein entspannter, sehr kurzweiliger Abend. Das ist wirkliche Kunst!“, schwärmte er in der Pause.

Glockenreine „Königin der Nacht“

Eine benachbarte ältliche Opernsängerin , Madame Knödel, möchte – von Mozart begleitet – sogar die Arie der Königin der Nacht singen, was zuerst ziemlich schiefgeht. Doch gleich darauf erklingt die Arie glockenrein und Gitti Rüsing erklimmt fast mühelos die Höhen. Als die Sängerin ihn bittet, einen seiner Bäsle-Briefe vorzulesen, wird Mozart sogar anzüglich.

Die Aischerin Angela Börnicke war von den beiden hervorragenden Musikerinnen /Schauspielerinnen begeistert. „Der Hintergrund der Geschichte ist super. Wir nehmen Sternenstaub mit nach Hause. Mozarts Wiener Schmäh versetzt den Zuschauer in die damalige Zeit. Es ist ein Spagat zwischen gestern und heute – und dann das herrliche Ambiente im Schlossgarten. Einmalig schön!“

Mozart (Ninette Hofmann) staunt über iPad und Computer und lernt mit tatkräftiger Hilfe der Sängerin Konstanze (Gitti Rüsing) die Musik von Miles Davis , Arnold Schönberg und Metallica kennen. „Klingt schön 12 Tön!“. Auch Metallica findet er interessant… „aber ich kann’s besser am Klavier“, meint er.

Das Ehepaar Neukam-Sandmeyer aus Herzogenaurach ist überrascht über die kompositorische Zusammenstellung. Das ist typisch Fränkischer Theatersommer : locker, leicht, Mozart . Das Stück ist toll besetzt und wirkt hier in dem Ambiente doppelt. Auch die Corona-Sitzordnung ist sehr angenehm und es geht disziplinierter zu. Wir kommen wieder!“

Zuschauer erfahren viel aus Mozarts Leben

Im zweiten Teil hüpft der Vogelfänger über die Bühne und es erklingt das Duett „Reich mir die Hand, mein Leben!“ Es ist einfach interessante Musikgeschichte , denn die Zuschauer erfahren viel aus Mozarts Leben. Bevor der Computer zugeklappt wird und Mozart wieder in seine Gruft hinabsteigen muss, erklingt noch das Volkslied „Komm lieber Mai“ und das „Jubilate“.

Großer Applaus war den beiden Damen sicher. Aber auch der Regisseur und vor allem der 83-jährige Lutz Backes, Karikaturist, Schnellzeichner, Schriftsteller und Journalist, der Autor des Stückes, der extra zu dieser Premiere angereist war, bekamen viel verdienten Beifall.

„Eigentlich hab ich als Schüler Mozart gar nicht gemocht“, verrät Backes in der Pause. In seinem Buch „Die Morde des Giuseppe Verdi “ wird Mozart als Zombie dargestellt. „ Mozart ist unsterblich, denn sein berühmtes Wiegenlied ist erst fünf Jahre nach seinem Tod entstanden, also muss er ja noch gelebt haben“, sagt Backes. „Jan Burdinski meinte, ich solle für Gitti Rüsing was schreiben mit viel Musik drin. Eigene Erlebnisse habe ich auch eingebaut.“

Jetzt liebt Backes Mozart sehr: „Ich sehe das Stück heute zum ersten Mal und erkenne es wieder“, freut er sich.

Zum Abschied bedankte sich Burdinski bei den Adelsdorfern, aber auch bei Andrea Sieglitz-Hoepffner (Hofhaus GmbH), die den Abend organisatorisch vorbereitet hatte und ohne die es keine vierte Aufführung hier im Schlossgarten geben würde. Vor der Aufführung und in der Pause bot sie Getränke und Snacks an. Bei John & Audrey gab es Espresso , Cappuccino, Espresso oder heiße Schokolade. Alles in allem ein gelungener Auftakt.

Freuen wir uns auf „Heiße Zeiten“ am kommenden Sonntag um 18 Uhr im Adelsdorfer Schlossgarten!