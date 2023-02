Im Rahmen einer Spendenaktion sammelte die Schulfamilie der Realschule für den Wünschewagen des ASB und bekam als Dankeschön Besuch von diesem.

Ein trüber Morgen in Herzogenaurach , aber auf dem Pausenhof der Realschule blinkt etwas: Es ist der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes . Das berichtet Studienrätin Manuela Volk in einer Pressemitteilung. Unter dem Motto „Der Wünschewagen – letzte Wünsche wagen“ lassen die Samariterinnen und Samariter des ASB normalerweise letzte Wünsche schwerstkranker Menschen wahr werden. Doch an diesem Tag möchte das Team Einblicke in seine ehrenamtliche Tätigkeit und auch den Wünschewagen an sich geben.

Vorausgegangen ist dem Besuch eine Spendenaktion der Realschule : Im Rahmen der inzwischen zur Tradition gewordenen „Sterneaktion“ wurden in der Vorweihnachtszeit Geldspenden gesammelt, die jedes Jahr anderen lokalen Organisationen zugute kommen. An der Aktion teilnehmen konnte man, indem man gegen eine Spende von einem Euro einen kleinen Papierstern erwarb. Nachdem man den Stern mit seinem Namen oder dem seiner Liebsten beschriftet hatte, wurden die Sterne gesammelt und aufgehängt. Diese Sterne können nun als sichtbares Symbol für die von der Schulfamilie geleisteten Spendenbeiträge in der Aula der Realschule bewundert werden.

Durch die kleine Spende jedes Einzelnen hat die Schulfamilie gemeinsam einen Betrag von anschaulichen 660 Euro gesammelt, der nun dem Wünschewagen Franken/Oberpfalz zugute kam.

Kurz vor Pausenbeginn übergaben die ASBler Andrea Bänker (Wünschewagen-Projektkoordinatorin) und Jürgen Nopper (ASB-Regionalverbandsvorstand) der Schulfamilie eine Urkunde, auf der der Dank des Wünschewagen-Teams zum Ausdruck kommt. Danach kam Bewegung in den Schulhof: Der Gong läutete die Pause ein und viele Kinder und Jugendliche strömten hinaus. Zunächst nur zaghaft, aber dann immer selbstsicherer und interessiert näherten sich die Schülerinnen und Schüler dem ungewöhnlichen Gefährt. Dabei fiel sofort auf, dass der Wünschewagen zwar viel mit einem „normalen“ Rettungswagen gemein hat, aber die Farbe blau dominiert. Außerdem sticht die schöne, an Sterne erinnernde Deckenbeleuchtung ins Auge.

Und natürlich ist auch das ASB-Maskottchen – ein großer Plüschteddy – als Beifahrer mit an Bord, mit dem auch fleißig Selfies gemacht wurden. So konnten die Kinder das Projekt, für das sie gesammelt hatten, näher kennenlernen und die ASB-ler standen zur Erklärung und auch für Fragen zur Verfügung.

So erfuhren die Schüler, dass der mobile Wunscherfüller bereits viele Tausend Kilometer zurückgelegt hat. Eine Reise führte sogar bis nach Rom zu einer Audienz beim Papst, andere ins nähere Ausland und immer wieder ans Meer. Aber es gab auch Ziele, die einem ganz banal vorkommen, für Schwerstkranke aber oft unerreichbar scheinen: einfach nochmal zum Lieblingsfußballverein, zum Grab von geliebten Personen oder zur Familienfeier. Und so ermöglichte der Wünschewagen erst letztes Wochenende ein Familienzusammenkommen am Bodensee.

Das Projekt „Wünschewagen“ wird aus Spenden finanziert, sodass die Wunscherfüllung für die Fahrgäste sowie deren Begleitung kostenfrei ist. Damit das so bleibt, wird weiterhin Unterstützung benötigt, über die sich das Wünschewagen-Team immer wieder freut. Nach der zweiten Pause verabschiedete sich der Wünschewagen. Zurück bleibt eine schöne Erinnerung. red