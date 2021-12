Am Nachmittag des Heiligabends brach ein Feuer in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Kriegenbrunn aus und richtete hohen Schaden an. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, schlugen laut Feuerwehr schon Flammen aus dem Fenster.

Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei war das Feuer von einem Adventskranz ausgegangen. Feuerwehr und Polizei waren gegen 15 Uhr alarmiert worden, weil sich in einer Wohnung in der Berner Straße ein Zimmerbrand entwickelt hatte. Den Einsatzkräften der Feuerwehren gelang es, den Wohnungsbrand zu löschen.

98-Jähriger gerettet

Ein 98-jähriger Mann, der sich zum Zeitpunkt des Brandes in der betroffenen Wohnung befunden hatte, konnte von Nachbarn aus dem Anwesen gebracht werden, berichtet die Pressestelle des Polizei-Präsidiums Mittelfranken weiter. Er hatte bei dem Versuch, den Brand selbst zu löschen, leichte Verletzungen erlitten und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. In der betroffenen Wohnung selbst entstand durch den Brand immenser Sachschaden . Aufgrund geborstener Scheiben und starker Verrußung war die Wohnung nicht mehr bewohnbar.

Der Höhe des Sachschadens wird auf etwa 80 000 Euro geschätzt. Aktuell geht die Polizei laut Mitteilung davon aus, dass ein entzündeter Adventskranz den Wohnungsbrand ausgelöst hat, heißt es weiter. „Die Adventskränze sind schon seit mindestens vier Wochen in den Wohnungen, die sind ausgetrocknet und extrem brandgefährlich“, sagte Thomas Brüchert von der Feuerwehr Erlangen gegenüber dem Pressedienst news5.

Auch eine weitere Wohnung in dem Haus wurde durch das Feuer offenbar noch leicht beschädigt. red