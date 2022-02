Der Zweckverband Stadt-Umland-Bahn (ZV Stub) veranstaltete kürzlich sein erstes Lokalforum im neuen Jahr. Bei der digitalen Veranstaltung ging es um den geplanten Streckenverlauf um den Erlanger Langemarckplatz. Rund 80 Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, um via Zoom mitzudiskutieren, Fragen zu stellen und Anregungen mitzuteilen.

Langemarckplatz im Fokus

Nach einem kurzen Rückblick auf das Lokalforum Sieboldstraße Anfang 2019 – hier wurden die beiden denkbaren Varianten des Streckenverlaufes durch die Nürnberger Straße und über den Langemarckplatz bereits detailliert miteinander verglichen – erläuterte Florian Gräf, Technischer Leiter des Zweckverbands , den aktuellen Planungsstand. Schon 2019 war in der Abwägung deutlich geworden: Eine Führung über den Langemarckplatz resultiert in einer deutlich besseren Erschließung als ein Verlauf durch die Nürnberger Straße. „Daran hat sich nichts geändert“, erklärte der Technische Leiter. „Im Gegenteil: Die geplante Verstärkung der Universitätsstandorte an der Achse der Wissenschaft erhöht diesen positiven Erschließungseffekt.“

Die Alternativvorschläge

Diskutiert wurden auch Alternativvorschläge aus der unmittelbaren Anwohnerschaft, die den Zweckverband in den vergangenen Wochen erreicht haben: So wäre bspw. ein Verbleiben auf der Werner-von-Siemens-Straße mit anschließendem Verschwenk in die Henkestraße nicht nur mit einer längeren Fahrstrecke und -zeit und damit auch mit höheren Betriebskosten verbunden, sondern es wäre auch ein Eingriff in die mehr als 50 neu gepflanzten Bäume entlang der Werner-von-Siemens-Straße notwendig.

Am Langemarckplatz wäre eine Baumreihe betroffen. Dies beruht auf einer bereits optimierten Streckenplanung, die Baumstandorte berücksichtigt und sowohl Fällungen als auch Kronenanpassungen minimiert.

Befürchtungen ausgeräumt

Auch die Befürchtungen, dass alle eineinhalb Meter ein Mast aufgestellt werden oder dass die zukünftige Haltestellenbeleuchtung zu hell sein könnte, konnten im Zuge der abschließenden Fragerunde ausgeräumt werden: Geplant wird mit Maststandorten alle 30 bis 50 Meter in der Geraden, die Haltestellenbeleuchtung erfolgt nach den vorgeschriebenen Beleuchtungsstärken, die mit einer Straßenbeleuchtung vergleichbar sind.

Dazu Mandy Guttzeit, Geschäftsleiterin des Zweckverbands : „Uns ist es wichtig, die Sorgen und Belange der Anwohnerinnen und Anwohner zeitnah zu adressieren und, soweit es die aktuellen Planungen zulassen, Antworten auf offene Fragen zu geben.“

Die Präsentation sowie Antworten auf viele weitere spannende Fragen können Interessierte jetzt in Form einer schriftlichen Dokumentation auf der Internetseite der Stub unter www.stadtumlandbahn.de einsehen. red