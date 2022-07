Über 30 neugierige Frankenliebhaber trafen sich im Garten von Bücher-Schmidt in Adelsdorf /Aisch zur zweiten Open-Air-Lesung – und sie warteten gespannt auf die Buchpräsentation von Johannes Wilkes und Michael Kniess „ Franken – Wohlfühlorte für Leib und Seele“.

Die beiden Autoren hatten sich auf die Suche begeben und die für sie schönsten Erlebnisorte Frankens zusammengetragen. Dass es in Franken am schönsten ist, weiß man hierzulande selbstverständlich. Zwischen Hof und Aschaffenburg und von Coburg bis Treuchtlingen wimmelt es nur so von solchen Orten und Plätzen.

Mit neugierigem Blick und persönlichen Anekdoten hatten die Autoren ihre Heimat neu entdeckt. Es wurde viel gelacht und viel gelernt – über Kulinarik, Kultur und Genuss, denn es blieb nicht nur bei der Vorstellung eines Wohlfühlortes. „Wir erfuhren auch viel geschichtliche Hintergründe, immer gut verpackt“, schwärmte eine Zuhörerin. In der Pause gab es Bier und Frankenwein, auch Käsekuchen schmeckte. Mehr als die Hälfte der Besucher stammt aus Franken . „Aber wir haben enorm dazugelernt“, meinte ein sehr zufriedener Franke. Das Büchlein ist ein unterhaltsamer Ideengeber, und viele Gäste nahmen sich vor, demnächst einige dieser Wohlfühlorte zu besuchen.

Viel gab es an diesem Abend zu lernen und zu hören: Die Coburger Bratwurst wird auf weiblichen Kiefernzapfen gebraten, und Erntedank in Vierzehnheiligen darf man nicht versäumen. Die Currywurst vom Sternekoch Alexander Herrmann gibt’s am Freibadkiosk in Wirsberg, auf dem „Schwarzen Keller“ von Weigelshofen kann man Kaffee, Kultur und Panoramablick genießen.

Vom tragischen Leben Friedrich Rückerts in Erlangen und von seiner Kunst zu trauern hörten die Zuhörer ebenfalls. Sie wurden über die Dächer von Hersbruck entführt. Ganz nebenbei erfuhren sie, dass Viktor von Scheffel, der den Text zur inoffiziellen Landeshymne von Franken („Wohlauf, die Luft geht frisch und rein“) schrieb, gar kein Franke ist. Dass Nürnberg den größten Fernsehturm in Bayern hat, dass man in Würzburg auf der alten Mainbrücke nicht nur dem heiligen Kilian begegnet, sondern auch dem berühmten Frankenwein, und dabei die Aussicht aufs Käppele und die Festung genießen kann, verrieten die Autoren ebenfalls.

Am Dreifrankenstein (Gemarkung Schlüsselfeld) stoßen die drei fränkische Regierungsbezirke Ober-, Mittel- und Unterfranken zusammen. So viel und noch mehr erzählten Wilkes und Kniess, und das Publikum genoss jede Anekdote. Den für die Einheimischen wichtigsten Tipp – Adelsdorf mit seinem Schloss – ließen sie natürlich auch nicht aus.

Mit dem Charakter der Franken schlossen sie den unterhaltsamen Abend: Der Franke lebe in der Gegenwart, nicht in der Vergangenheit oder Zukunft, und typisch für Franken sei, dass es eigentlich nichts Typisches gebe. „Wir haben hier einfach so viele Wohlfühlorte“, sagte Wilkes.

Lang anhaltender Applaus war den beiden Autoren sicher und viele begeisterte Zuhörer erstanden das Büchlein. Es ist erschienen im Ars-Vivendi-Verlag, kostet 16 Euro.

Die Autoren : Johannes Wilkes, geboren in Dortmund – eigentlich kein Franke, sondern ein „Zuagreister“ – wohnt schon seit vielen Jahren in Erlangen. Michael Kniess, geboren in Lauf an der Pegnitz, lebt mit seiner Familie in Rückersdorf.