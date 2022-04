Der Krieg in der Ukraine und das Leid der Menschen beschäftigen auch die Montessori-Schule . Angeregt durch die Schülermitverwaltung (SMV) und die Schulsozialpädagogin Sonja Pelzner setzten die Schüler sowie das Monte-Team ein Zeichen für den Frieden und ihre Verbundenheit mit allen Menschen, die von Krieg und Gewalt in der Welt betroffen sind.

Nachdem alle Mitglieder der Monte-Familie auf der Pausenwiese ein Peace-Zeichen geformt hatten, läutete Pelzner mit einer kleinen Friedensglocke eine Schweigeminute ein. Alle hatten die Gelegenheit, im Stillen darüber nachzudenken, was jeder Einzelne zu einem friedlichen Miteinander in seinem Lebensumfeld beitragen könne, dass Frieden beginnen dürfe, und dass jeder Mensch nach dem bekannten Zitat von Gandhi die Chance habe, selbst die Veränderung zu sein, die er sich für die Welt wünsche. Und dass man jetzt und heute anfangen dürfe, alle Menschen wertschätzend und respektvoll zu behandeln.

Die Friedensminute beendete die Schulgemeinschaft durch das gemeinsame Singen und Hören des Liedes „Komm, wir ziehen in den Frieden “ von Udo Lindenberg . „Dieser sehr bewegende Moment wurde durch die Tatsache verstärkt, dass wir nach einer sehr langen pandemiebedingten Zeit der Distanz zum ersten Mal wieder alle als Monte-Familie gemeinsam bei einer Aktion zusammenstehen konnten“, so beschreibt Pelzner die Stimmung. Durch die Ruhe und später den Gesang war bei vielen Beteiligten deutlich zu spüren, wie berührt sie waren.

Im Anschluss an die Schweigeminute legten die Teilnehmer das Peace-Zeichen mit ihren selbstgestalteten Friedenssteinen nach. Schließlich nahm sich jeder einen Stein, den er beim nächsten Spaziergang an einem beliebigen Ort ablegen darf, um so Sehnsucht nach Frieden in der Ukraine und der gesamten Welt wie einen Samen in die Welt zu streuen. red