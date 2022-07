Die Grundschule Herzogenaurach hat den Bezirksentscheid in Fürth bei den „Beweg dich schlau!“-Championships (BDS) gewonnen. Das Team „Die wilden Hühner“ fährt nun als Bezirkssieger zum Landesfinale. Das berichtet Sandra Büttner-Scharrer vom Sportbezirk Mittelfranken des Bayerischen Landes-Sportverbands in einer Medieninformation.

Am 15. August kämpfen die Schülerinnen und Schüler nun im Münchner Olympiapark darum, „Beweg dich schlau!“-Champion zu werden.

Das Siegerteam in Mittelfranken kommt von der Grundschule Herzogenaurach . „Die wilden Hühner“ haben in der Sporthalle des TV Fürth 1860 als Ausrichter nicht nur ihr sportliches Können unter Beweis gestellt, sondern vor allem Teamgeist und Zusammenhalt bewiesen, wird berichtet. Denn auf diese drei Komponenten komme es bei den „Beweg dich schlau!“-Championships an.

Teamgeist ist gefragt

Bei diesem Wettbewerb, der sich über mehrere Monate erstreckt, nehmen Grundschüler der dritten Klassen aus ganz Bayern an Aktionstagen und einem landesweiten Schulwettbewerb teil. Die Pressesprecherin schreibt: „Ganz wichtig ist es, an einem Strang zu ziehen und sich gegenseitig zu unterstützen, denn nicht die beste Einzelleistung zählt, sondern das Ergebnis der Gruppe ist entscheidend.“ Gemeinsam als Team absolvieren die Teilnehmenden bei diesem innovativen Sport-Event Stationen mit Übungen, die auf den BDS-Kernthemen Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft, Koordination und Gleichgewicht aufbauen.

Das Finale, bei dem die drei Siegerteams aus Mittelfranken antreten dürfen, findet am 15. August im Rahmen der European Championships im Münchner Olympiastadion statt und wird erstmals ausgetragen. Als Zweitplatzierte dürfen die „Die Legenden“ der Grundschule Schwanstetten und als Drittplatzierte „Die exotischen 12“ (ebenfalls von der Grundschule Schwanstetten) auch im Finale um den Titel des BDS-Champions antreten.

Umgesetzt werden die BDS-Championships in Bayern in einer Kooperation von der Felix-Neureuther-Stiftung gemeinsam mit dem Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) und der Bayerischen Sportjugend (BSJ). Ziel der Zusammenarbeit ist es, Spaß am Sport und an der Bewegung zu vermitteln, ein sportartenübergreifendes Bewegungsangebot zu schaffen, Sportvereine und Ganztagesschulen als Partner stärker zu vernetzen und auch zukünftig Kindertagesstätten als Kooperationspartner zu gewinnen.

Insgesamt konnten durch diese Initiative bayernweit bereits 130 Schulen in das

Bewegungsprogramm eingebunden werden. Die BDS-Championships sind ein Modul des wissenschaftlich fundierten Bewegungsprogramms „Beweg dich schlau! mit Felix Neureuther “. Durch spielerische Bewegungsübungen, die Kopf und Körper gleichzeitig aktivieren, werden die physische Gesundheit, mentale Ausgeglichenheit und kognitive Leistungsfähigkeit gefördert. Das Programm stärkt durch altersentsprechende

Wahrnehmungs- und Bewegungsimpulse die motorische, kognitive und emotional-soziale Entwicklung. Außerdem enthält das Programm Anregungen und digitale Inhalte für Erzieherinnen, Lehrerinnen und Eltern.

Mehr Informationen zum Wettbewerb gibt es auf der Internetseite bewegdichschlau.com red