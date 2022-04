Seiner Lage in Franken zwischen konkurrierenden Herrschaftsbereichen hat Herzogenaurach ein besonderes Treffen im Jahr 1422 zu verdanken. Vor 600 Jahren wurde hier ein Vertrag der Bischöfe von Bamberg und Würzburg sowie der Markgrafen von Brandenburg, Ansbach und Bayreuth unterzeichnet.

Stattgefunden hat das Ganze im Bamberger Amtsschloss von Herzogenaurach , und zwar am 25. April 1422, also am Markustag, als die Markgrafen Friedrich und Johann von Brandenburg, auch Burggrafen von Nürnberg, mit dem Bamberger Bischof Friedrich von Aufseß und dem Würzburger Bischof Johann von Brunn einen Vertrag über den Umgang mit den Juden in ihren Territorien schlossen.

Die Fürsten verabredeten, alle Juden , gleich ob jung oder alt, am Samstag nach dem Johannistag ante Portam Latinam (Samstag, 9. Mai 1422) in ihrem Herrschaftsgebiet gefangen zu nehmen und öffentlich alle Untertanen aufzufordern, deren Barschaft, Pfänder, Briefe, Register, Schulden, Geld und Geldeswert anzugeben. Für den Fall, dass die Schuldner der Juden die Leihsumme bis zu einem Zeitraum von 14 Tagen vor oder nach dem St. Martinstag (11. November) an die Fürsten zahlten, wurden ihnen die Zinsen erlassen.

Ziel war, die Juden aus den Schlössern, Städten, Märkten und Dörfern zu vertreiben, außer die Vertragspartner würden im Einzelfall anders entscheiden.

Die Beute wurde aufgeteilt

Wurde ein Jude in einem fremden Gebiet aufgegriffen, so musste er seinem Schutzherren überantwortet werden. Sollte ein Jude seit dem Sonntag Reminiscere, also dem Tag des Treffens zu Kitzingen am 11. März 1422, als die Markgrafen und die Bischöfe ihren Plan bereits vorbesprochen hatten, seinen Wohnsitz verändert haben, so wurde das Raubgut jeweils zur Hälfte zwischen dem alten und dem neuen Schutzherren geteilt.

Die Einnahmen insgesamt sollten zu zwei Teilen an die beiden Fürstbischöfe gehen, zu einem Drittel an die beiden Markgrafen. Dabei sicherten sich die Vertragspartner gegenseitige Unterstützung zu.

Die Bischöfe von Bamberg und Würzburg vereinbarten darüber hinaus, dass in ihren Territorien den Juden das Wuchern zu verbieten sei und sie zur Unterscheidung von den Christen und zum leichteren Erkennen besondere Kleidung tragen müssen. Es war ihnen verboten, die Häuser und Herbergen von Christen zu betreten und auch, dass Christen als Diener bei ihnen arbeiteten.

Während in den umliegenden reichsritterschaftlichen Territorien zahlreiche jüdische Familien ansässig waren, ist in der fürstbischöflich bambergischen Amtsstadt Herzogenaurach nur wenig über jüdisches Leben bekannt, obwohl bereits der Eintrag im Rechtsbuch des Bamberger Bischofs Friedrich von Hohenlohe aus dem Jahr 1348 einen Hinweis auf die Anwesenheit von Juden in der Aurachstadt gibt.

Nur einzelne Juden in der Stadt

Es gibt keine Nachrichten, ob das Pogrom des Jahres 1349 in Herzogenaurach Opfer forderte. In der Folgezeit konnten sich wieder Juden in der Stadt niederlassen oder darin Handel treiben, wie ein undatierter Judeneid zeigt, der sich in einem Herzogenauracher Gerichtsbuch befindet.

Im Jahr 1430 ist ein namentlich nicht benannter Jude in Herzogenaurach nachweisbar, der 1439 nach Nürnberg abwanderte, jedoch zwischen 1458 und 1460 wieder in Herzogenaurach belegbar ist. 1466 ist ein weiterer Jude in der Stadt nachzuweisen. In der Baumeisterrechnung 1461/62 wird ein Jude David erwähnt. Im Zeitraum von 1460 bis 1484 sind mehrfach Juden in Herzogenaurach über Verpfändungsklagen im Herzogenauracher Gerichtsbuch bezeugt.

Nach der Vertreibung der Juden aus dem ganzen Hochstift Bamberg, und damit auch aus seiner südlichsten Stadt Herzogenaurach unter Fürstbischof Philipp von Henneberg (1475-1487), gibt es für lange Zeit keine Nachrichten mehr von jüdischem Leben in der Stadt .

In der Chronik von Stadtschreiber Johann Schürr findet sich ein „Judenkirchhof“ als Flurstück erwähnt, dessen Böschung im Jahr 1889 mit Waldbäumen bepflanzt wurde. Dieser Flurname ist im Katasterplan zu finden, gelegen nordwestlich der Amtmannsäcker oberhalb des Schleifmühlbachs. Ob das Flurstück jemals als Friedhof genutzt wurde, ist aus den Quellen nicht zu ersehen.

Denn es fehlen auch jegliche Hinweise auf eine eigene jüdische Gemeinde in der Stadt, vielmehr wurde versucht eine solche zu verhindern. So lehnte am 18. Juni 1555 das Bamberger Domkapitel die Aufnahme von Juden in Herzogenaurach und Fürth ab.

Danach gibt es für lange Jahre keinen Hinweis auf jüdisches Leben in der Stadt , erst nach dem Dreißigjährigen Krieg, im Jahr 1651, ist der Jude Süßmann in der Stadt bezeugt. Für die Jahre 1671/72 und 1673/74 haben sich die Auflistungen der Judenzoll-Einnahmen von auswärtigen Juden im Staatsarchiv Bamberg erhalten. Diese kamen überwiegend als Händler aus der Umgebung, aus Adelsdorf, Baiersdorf, Bruck, Fürth, Neuhaus, Willersdorf etc. nach Herzogenaurach .

Und dennoch konnten in Herzogenaurach auf Dauer keine Bewohner jüdischen Glaubens heimisch werden.