Eine Bürgervorlesung am Montag, 16. Januar, informiert darüber, inwiefern sich das Doppelorgan Niere und der Blutdruck gegenseitig beeinflussen.

Er ist der unsichtbare Begleiter von knapp 30 Millionen Deutschen: zu hoher Blutdruck . Von Hypertonie sprechen Fachleute in der Regel ab Werten von 140/90 mmHg. Bluthochdruck birgt viele Risiken – unter anderem für die Nieren. Warum und wie sich das Doppelorgan und Hypertonie gegenseitig beeinflussen, darüber spricht Prof. Dr. Mario Schiffer, Direktor der Medizinischen Klinik 4 - Nephrologie und Hypertensiologie des Uniklinikums Erlangen , bei seiner Bürgervorlesung „Niere und Bluthochdruck - Täter? Opfer? Beides!“. Die Veranstaltung ist am Montag, 16. Januar, ab 18.15 Uhr in den Hörsälen Medizin, Ulmenweg 18. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Am Uniklinikum gilt bei Veranstaltungen derzeit die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes (OP-Maske).

Bluthochdruck kann nicht nur die Ursache für eine chronische Nierenschwäche sein, sondern auch eine ihrer Folgeerscheinungen. Denn: „Lässt die Nierenfunktion nach, bildet das Organ vermehrt blutdrucksteigernde Stoffe und scheidet zu wenig Wasser aus dem Körper aus“, erklärt Prof. Schiffer. Beides treibt den Blutdruck zusätzlich in die Höhe, was wiederum den Nieren schadet. „Diesen Teufelskreis müssen wir möglichst schnell durchbrechen“, so der Referent.

Die Aufzeichnung der Vorlesung steht allen Interessierten etwa eine Woche nach der Veranstaltung kostenlos zum Abruf und zum Download in der Mediathek zur Verfügung : uker.de/bv. red