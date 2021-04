Die Stadt Erlangen wurde bereits zum vierten Mal als „Fairtrade Town“ ausgezeichnet und die Friedrich-Alexander-Universität (FAU) erhielt im Jahr 2019 den Titel „Fairtrade University“. Passend dazu startet das neue Semester an der FAU mit einer Vortragsreihe zum Thema „Transparenz in Lieferketten“, organisiert von den studentischen Hochschulgruppen sneep Erlangen und sneep Nürnberg in Kooperation mit Fairtrade/TransFair e. V. und Femnet e. V.

Dass Transparenz und Kontrolle notwendige Schritte sind, um Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen zu minimieren, ist auch in der Politik angekommen. Aber wie weit sind Unternehmen auf diesem Weg? Welche Modelle gibt es bereits, in welche Richtung gehen gesellschaftliche , wirtschaftliche und politische Debatten und wie können Konsumenten Einfluss nehmen, damit Produktionsketten sicherer werden? Antworten sollen im Rahmen der Themenreihe „Sustainability in Trade: Eine Frage der Transparenz?“ vorgestellt und diskutiert werden. Mit Experten aus Nichtregierungsorganisationen, Unternehmen und Wissenschaft wird darüber gesprochen, welche Impulse und politischen Rahmenbedingungen es für mehr Transparenz im Handel braucht. Dafür lädt die FAU Studenten und externe Interessierte zu folgenden Veranstaltungen (alle montags) ein:

26. April, 19 Uhr: Transparenz am Beispiel der Bekleidungsindustrie

17. Mai, 19 Uhr: Transparente Lieferketten bei Fairtrade-zertifizierten Produkten

7. Juni, 19 Uhr: Transparenz in der Praxis

28. Juni, 19 Uhr: Politische Forderungen nach Transparenz am Beispiel der Debatte um das Lieferkettengesetz

Montag, 19. Juli, 19 Uhr: Podiumsdiskussion . Die Veranstaltung findet über Zoom statt. Der Beitritt erfolgt über https://fau.zoom.us/j/62822805592?pwd=RmtyZForK0hhblQ2eXdVam5CL2Vkdz09, Meeting-ID: 628 2280 5592, Kenncode: 948917. Weitere Informationen gibt es auf Transparenz - Kampagne - fairtrade-universities.de. red