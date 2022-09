Der Helferkreis Mühlhausen /Wachenroth veranstaltete erstmalig einen Wing-Tsun-Kurs für geflüchtete Kinder aus der Ukraine. Darauf weist Stephan Bühring vom Helferkreis in einer Pressemitteilung hin.

Chinesische Kampfkunst

Wing Tsun ist eine chinesische Kampfkunst und soll den Kindern bei der Selbstverteidigung zu ihrem eigenen Schutz in der Not aus dem Konflikt heraushelfen. Der Selbstverteidigungskurs, der vor dem CVJM-Gebäude in Mühlhausen stattfand, wurde von Markus Kleinlein geleitet, dem Leiter der Wing-Tsun-Kampfkunstschulen in Schlüsselfeld und Höchstadt.

Mit seiner über 20-jährigen Erfahrung in der Kampfkunst konnte er den Kindern Wissen und Technik vermitteln. So waren unter anderem verbale Deeskalation durch Körpersprache und das Abstandhalten ein Programmpunkt.

Sollte diese Art der Deeskalation im Falle des Falles nicht ausreichen, kennen die Kinder nun eine Notlösung: Geübt wurde dafür das Befreien aus festen Griffen, Würgen und aus dem Schwitzkasten.

Selbstbewusstsein steigern

„Durch Rollenspiele konnten wir die Durchsetzungsfähigkeit der Kinder trainieren und mit Schlagpolsterübungen zum körperlichen Training ihr Selbstvertrauen und ihr Selbstbewusstsein deutlich steigern“, sagt Markus Kleinlein zufrieden nach dem Training. Der Helferkreis plant weitere Aktionen, die die Integration der Flüchtlinge zum Ziel haben. red