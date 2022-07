Zum fünften Mal fand der „Tag der Ausbildung“ bei Adidas statt. Rund 130 Interessierte informierten sich auf der World of Sports über die Ausbildung oder das Duale Studium bei Adidas . Neben persönlichen Gesprächen mit Auszubildenden des Unternehmens und Dual Studierenden gab es die Möglichkeit, sich mit Experten aus den Bereichen HR, Digital, Tech sowie Operations über die Arbeit bei Adidas auszutauschen. Zudem gab es Tipps zur Bewerbung und die Möglichkeit, Schuhe selbst zu gestalten.

„Im Rahmen einer Campus-Tour lernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch das einzigartige Arbeitsumfeld bei Adidas kennen“, heißt es in einer Pressemitteilung weiter. Neben den modernen Bürogebäuden gibt es auf der World of Sports in Herzogenaurach zahlreiche Sporteinrichtungen, wie Fußballplatz, Beachvolleyballplatz, Tennisplatz, Basketballfeld, Padelplatz und Sportschwimmbecken.

Online-Informationen folgen

Für alle, die den „Tag der Ausbildung“ verpasst haben, gibt es die Möglichkeit, sich online zu informieren. Am 18. August um 16 Uhr für das Duale Studium und am 25. August um 16 Uhr für die Ausbildung. Anmeldungen sind unter bit.ly/3aZ6A8J möglich.

Bewerbungen für den Start einer Ausbildung oder eines Dualen Studiums im Herbst 2023 können ab sofort und noch bis Ende August beziehungsweise Mitte September eingereicht werden.

Weitere Information zu den Ausbildungs- und Studiengängen bei adidas sowie aktuelle Stellenausschreibungen finden Interessierte auf dem adidas Karriereportal careers.adidas-group.com. red