Auch in diesem Jahr fand wieder das große Jugger-Turnier im Rahmen des Ferienprogramms statt. Organisiert von der Jugendarbeit Heroldsberg und den Jugendbüros Herzogenaurach, Uttenreuth und Hemhofen fanden sich zahlreiche Spieler ein, um sich in dieser sehr speziellen Sportart zu messen.

Juggern entstammt ursprünglich einer Filmvorlage. In einer düsteren Zukunftsvision unserer Erde ziehen dort moderne Gladiatoren, die „Jugger“ von Ort zu Ort und unterhalten die Bevölkerung mit ihren Kämpfen. Im heutigen Mannschaftsspiel, das in Deutschland bereits in Ligen organisiert ist, bestehen die Waffen aus schaumstoffummantelten Kunststoffstäben, und der ursprünglich als Spielpfand verwendete Schädel wurde durch einen Rugbyball ersetzt. Kennzeichnend für Juggern ist die absolut notwendige Fairness und das genaue Einhalten der Regeln, da sonst kein Spielfluß zustande kommt. Ebenso gibt es keine Unterscheidung in reine Damen- und Herrenmannschaften.

Nach dem anstrengendem Turnier wurden die Teilnehmer noch mit Würsten und Steaks frisch vom Grill versorgt. red