Mit der Ausstellung „ Bilder , die die Welt verändern“ sollen Normen erkundet werden. Wer gilt als normal genug, um eine Gesellschaft zu repräsentieren? Wer taucht auf Bildern überhaupt nicht auf? Die Ausstellung zum Thema Norm wird am Donnerstag, 3. November, um 12 Uhr in der Hauptbibliothek der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen , Schuhstraße 1 a, eröffnet.

Sie untersucht Normen und Stereotypen in Bildern , die einem täglich in Werbung und Medien begegnen, und behandelt das Thema, wie Bilder , die in den Medien zu sehen sind, maßgeblich Vorstellungen von Geschlecht und Stereotypen mitprägen.

Dieses Thema steht laut Pressemitteilung der Uni in Schweden in der Öffentlichkeit stark im Vordergrund. Die Bilder sollen Normen von sexueller Orientierung, Geschlecht, Ethnizität, Alter und Behinderung aufbrechen und inklusivere Bilder kreieren. Diese Idee, bei der die Wirkung von Kommunikation eine wichtige Rolle spielt, heißt „ Norm Criticism“.

Ausgangspunkt der Ausstellung ist eine Werbekampagne der schwedischen Stadt Gävle, die wegen der einseitigen und stereotypen Darstellung der abgebildeten Menschen in die Kritik geraten ist, woraufhin die Stadt den „Gender Photographer“ Tomas Gunnarsson für neue Bilder beauftragt hat. Daraus entstand schließlich die Ausstellung.

Die internationale Wanderausstellung kann bis zum 30. November während der Öffnungszeiten der Bibliothek besichtigt werden. Der Veranstaltungsort ist barrierefrei. Der Eintritt ist frei.

Das Schwedische Institut und die Schwedische Botschaft in Berlin unterstützten bei der Vorbereitung und Durchführung der Ausstellung.

Im Kurs „Sprache und Kultur 1“ (Karina Brehm, Skandinavistik FAU) werden die Themen Inklusion und Diversität in der schwedischen Kinderliteratur betrachtet und einige Kinderbücher ins Deutsche übersetzt und in der Ausstellung vorgestellt. Dies findet jeweils donnerstags um 12 Uhr, 10., 17. und 24. November sowie am 1. Dezember, statt.

In der Übung 2 im Aufbaumodul „Performativität“ (Karina Brehm) widmen sich die Studenten der Vorbereitung und Durchführung der Ausstellung; so sollen unter anderem kurze vertiefende Vorträge zu einzelnen Aspekten des Themengebiets organisiert werden, zum Beispiel ein Quiz zum Thema, Vorstellung der Bilder in der Ausstellung, Inklusion in der Werbung, historische Aspekte, Gender und Sprache. Dies findet jeweils montags um 14 Uhr statt, am 7., 14., 21. und 28. November. red