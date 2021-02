Ein 44-jähriger Mann hat am Samstag gegen 18.30 Uhr versucht, zwei leere Bananenkartons aus einem Lebensmittelmarkt in der Westlichen Stadtmauerstraße in Erlangen zu entwenden. Beim Versuch zweier Mitarbeiter, dies zu verhindern, kam es zwischen den Beteiligten zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wodurch der 44-jährige sowie einer der Mitarbeiter nach wechselseitigen Schlägen leicht verletzt wurden. Auch schlug der Mann einen der Mitarbeiter mit einem Pappkarton. Des Weiteren beleidigte er die Mitarbeiter verbal und durch das Zeigen des Mittelfingers. Der 44-jährige alkoholisierte Mann wurde festgenommen , da er über keinen festen Wohnsitz verfügt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann nach der Benennung eines Zustellungsbevollmächtigen entlassen. Ein Strafverfahren läuft.