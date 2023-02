Das staatliche Förderzentrum in Höchstadt steht unter dem Patronat des italienischen Heiligen, Priesters und Pädagogen Don Bosco. Der große Förderer der Jugend, der Ende des 19. Jahrhunderts in Turin ein mittlerweile weltweites Betreuungs-, Bildungs- und Fördernetzwerk ins Leben rief, steht nach wie vor Lehrenden und Lernenden an der nach ihm benannten Schule in Höchstadt als Vorbild vor Augen.

Auch den diesjährigen Don-Bosco-Tag nutzte Stadtpfarrer Kilian Kemmer zu einem Besuch an der Schule. Er dankte für „die tolle Arbeit, die hier geleistet wird“ und stellte fest, dass das Förderzentrum als echte Schulfamilie bezeichnet werden kann, weil „der Lernraum als wirkungsvoller Lebensraum ermöglicht wird“. Kemmer überreichte eine Spende der Pfarrei zur Unterstützung der vielfachen Projekte in der Schule. „Wir sind sehr dankbar, dass diese Schule auf unserem Pfarreigebiet liegt.“

