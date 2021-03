Die Stadträte , und unter ihnen vor allem die Mitglieder von Planungs- und Bauausschuss, werden Hausaufgaben machen müssen. Bürgermeister German Hacker sprach in der Sitzung des Planungsausschusses am Dienstag schon scherzhaft davon, dass sich die Räte alles genau anschauen sollten, damit sie dann die Prüfung bestehen können. Hintergrund ist eine Novellierung der Bayerischen Bauordnung . Manches ist anders geworden. Und muss von den Räten jetzt erst einmal erfasst werden.

Susanne Strater vom Planungsamt der Stadt trug die Veränderungen vor. Umfangreich sei novelliert worden, ohne Übergangsfrist würde die neue Fassung jetzt angewendet, quasi von heute auf morgen. Sie gilt bereits seit 1. Februar. Seither hatte der Planungsausschuss jedoch keine Sitzung und wurde deshalb erst am Dienstag umfangreich informiert.

Kernstück der Novelle sind die Abstandsflächen. Durch die Verringerung der Maßzahl soll eine bessere Nachverdichtung ermöglicht werden, sagte Strater. Dadurch werde es möglich, dass Baukörper näher zusammenrücken oder entsprechend größer gestaltet werden können.

Das neue Maß ist nun 0,4 H. Bisher galt 1 H. Der Mindestabstand muss aber auch weiterhin drei Meter betragen. Das Maß "H" ist eine Bestimmungsgröße für die Tiefe der Abstandsfläche und setzt sich aus verschiedenen Parametern zusammen. Strater erläutere des Weiteren, dass das so genannte 16-Meter-Privileg künftig entfalle. Das hatte ermöglicht, die Abstandsfläche von 1H bei gewissen Voraussetzungen aufzuteilen und auf beiden Seiten eines Baukörpers jeweils 0,5 H zu machen. Das entfällt, jetzt gilt generell 0,4 H, erläuterte Strater. Dadurch habe sich die Neufassung vereinfacht, sei aber bei der 16-Meter-Regel nicht zwangsläufig günstiger für die Bauherren geworden.

In der Praxis bedeutet das: Wo bisher Befreiungen hinsichtlich einer Verringerung des erforderlichen Abstands erforderlich waren, kann jetzt oftmals ohne solche gebaut werden. Die neue Regel ermöglicht "eine signifikante Nachverdichtung", wie die Planungsexpertin mitteilte.

Keinen Schnellschuss starten

Damit ist den Bauherren jedoch nicht Tür und Tor geöffnet, dem Nachbarn auf die Pelle zu rücken. Zum einen gilt weiterhin der Mindestabstand von drei Metern, zum anderen könne man durch den Bebauungsplan steuern. Und letztlich könnte sich jede Stadt eine eigene Satzung geben, in der diese Regel anders gefasst würde. Da würde sich ein Wert irgendwo zwischen 0,4 und 1H anbieten, der dann aber generell gelten müsste, sagte Strater. Im Bebauungsplan sei das einzeln regelbar.

Deshalb riet Strater, ebenso wie Amtsleiterin Anja Wettstein, davon ab, jetzt eine Satzung zu erlassen, quasi per Schnellschuss. Stater: "Wir sollten einfach mal abwarten, was kommt." So würden auch die meisten anderen Kommunen verfahren, mit denen man Kontakt hatte, ergänzte Wettstein. Kategorisch ausschließen wollte sie eine solche Satzung freilich nicht.

Konrad Körner (CSU/JU) fand die Novelle wirklich spannend, mahnte aber, bei den Abstandsflächen besonders aufzupassen. Die Bebauungspläne werden seiner Ansicht nach jetzt immer wichtiger. "Wenn einer zu krass verdichten will, sollte man dagegen steuern". Auch sein Fraktionskollege Thomas Kotzer mahnte. Auch wenn die Novelle dem Druck zur Nachverdichtung geschuldet sei, sollte sich die Stadt die Möglichkeit der alten Abstandsflächen doch auch künftig bewahren. Wenn 80 Prozent in einem Baugebiet schon gefüllt sind, brauche man für die Lücken zumindest ein Zwischenmaß.

In Gebieten mit Bebauungsplänen hält Susanne Strater "die Gefahr eher klein". Hie und da könnte es im Innenbereich schwierig werden, aber auch da müsse schließlich das Einfügungsgebot berücksichtigt werden. "Baukörper jenseits von gut und böse" werde es eher nicht geben, meinte die Rathaus-Mitarbeiterin. Auch Bürgermeister German Hacker ( SPD ) verwies darauf, dass die Stadt schon bisher Wert auf Nachverdichtung lege, weil es sinnvoll sei. Ob sich durch die Neufassung dramatisch was ändert, sei fraglich.

Thema Kinderspielplatz

Die Novellierung der Bayerischen Bauordnung umfasst noch weitere Bereiche. Einer davon entfällt auf die Verpflichtung, bei Baukörpern mit mehr als drei Wohnungen einen Kinderspielplatz vorzusehen. Daran habe sich nichts geändert, sagte Strater. Neu aber sei die Möglichkeit, diesen jetzt abzulösen, ähnlich wie bei den Kfz-Stellplätzen. In einzelnen Fällen könne das durchaus sinnvoll sein, sagte Planungsamtschefin Anja Wettstein. Jedoch müsse es die Ausnahme bleiben, "eine Ablösung sollte nicht unser Ziel sein". Wie Susanne Strater ergänzte, müssten die Einnahmen aus einer solchen Ablöse zweckgebunden für Jugend- und Freizeiteinrichtungen verwendet werden.

Die Angelegenheit mit Augenmaß zu behandeln, dazu riet Konrad Körner. Wenn beispielsweise ein öffentlicher Spielplatz gleich um die Ecke ist, könne man über eine Befreiung nachdenken. Das sei allemal besser als eine auf dem Grundstück lieblos dahingeworfene Plastikrutsche. Retta Müller-Schimmel (Grüne) wollte wissen, ob es denn Unterschiede bei der Größe der Wohnung gebe. " Die Bayerische Bauordnung unterscheidet da nicht", erklärte Susanne Strater. Auch kleine Ein-Zimmer-Appartments zählen als Wohnung, obwohl man kaum davon ausgehen könne, dass da zusätzlich ein Kind mit wohnt. Diese Regel lasse durchaus Raum für Diskussionen.