„Don Quijote und Sancho Pansa“, die Weltenabenteuer zweier Helden , werden am Freitag, 8. Juli, 18 Uhr, vom Fränkischen Theatersommer im Schlosshof Höchstadt aufgeführt. Illusion und Wirklichkeit, Dichtung und Wahrheit liegen beständig im Wettstreit miteinander. Miguel Cervantes hat das in seinem Romanklassiker anhand seiner beiden Helden vorgeführt und damit das berühmteste Komikerpaar der Weltliteratur erschaffen. In der Theaterfassung und Neuinszenierung des Fränkischen Theatersommers/Landesbühne Oberfranken (Hollfeld) werden die kuriosen Abenteuergeschichten spannend umgesetzt und zugleich das Geheimnis um die unvergleichliche Dulzinea von Toboso gelüftet. Karten für den laut Veranstalter unterhaltsamen und zugleich berührenden Theaterabend gibt es im Vorverkauf für 23 Euro , an der Abendkasse 25 Euro , ermäßigt 20 Euro , Kinder bis zwölf Jahren 7 Euro . Online-Tickets unter theatersommer.de. Foto: Fränkischer Theatersommer