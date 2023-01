Die Christbäume haben in den nächsten Tagen endgültig ausgedient. Auch in diesem Jahr sammelt die Jugend des ASV Weisendorf die Christbäume ein. Der Startschuss zur Aktion fällt am kommenden Samstagmorgen um 10 Uhr. Die Sportjugend ist in allen Straßen unterwegs.

Die Jugendlichen holen die Weihnachtsbäume am 7. Januar ab 10 Uhr an der Haus- oder Gartentür gegen eine kleine Spende in Weisendorf ab. Wie seit einigen Jahren schon kümmert sich in Weisendorf der ASV um die Entsorgung.

Der Vereinsvorsitzende Manfred Schmidt sieht diese Aktion auch von der sportlichen Seite und als eine Art Training. So bewegen sich die Spielerinnen und Spieler samt Betreuer an der frischen Luft, und die Jungs können beim „Christbaumweitwurf“ auf die Ladefläche ihre Kraft unter Beweis stellen.

„Für unsere Jungs und Mädels des Fußballvereins ist diese Aktion zusammen mit den Trainern nicht nur eine kleine Trainingseinheit, sondern auch ein Service für die Bürger, der gemeinsam Spaß macht“, sagt Vereinsvorsitzender Manfred Schmidt .

Mitgenommen werden auch Bäume, wenn es keine Spende gibt oder niemand daheim war. „Es bleibt nichts liegen, damit ersparen wir dem Bauhof Arbeit und die Straßen sind sauber“, sagt der Vorsitzende.

Die Spenden fließen in die Jugendarbeit des Vereins, und am Ende der Aktion gibt es im Vereinsheim eine Brotzeit, und auch am Heizwerk stehen Getränke und Kinderpunsch sowie Gebäck für die kleine Pause zwischendurch bereit.

Die gesammelten Bäume werden auf dem Gelände des BHG-Biomasseheizwerkes am Reuther Weg dann zu Hackschnitzeln verarbeitet und sorgen am Ende für eine wohlige Wärme der Kunden.