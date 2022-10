Der Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan geht in eine neue Runde: Der Feststellungsbeschluss vom 12. Juli 2021 wurde bei der vergangenen Sitzung des Marktgemeinderates aufgehoben, wie Bürgermeister Karl-Heinz Hertlein und Landschaftsplaner Thomas Rosemann vom Nürnberger Büro Topos team erläuterten.

Genehmigung ist notwendig

Der Flächennutzungsplan bedarf der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde, in diesem Fall des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt. Wie der Bürgermeister berichtete, wurde im Rahmen einer Videokonferenz mit der Höheren Landesplanungsbehörde und dem Landratsamt Erlangen-Höchstadt der Gemeinde im November 2021 mitgeteilt, dass der festgestellte Flächennutzungsplan in der Fassung vom 26. April 2021 nicht genehmigungsfähig sei und an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung angepasst werden müsse. Zudem müsse der Feststellungsbeschluss aufgehoben werden. Dementsprechend hob der Marktgemeinderat den Beschluss auf.

Wie der Planer erläuterte, müsse der neue Flächennutzungsplan des Marktes Weisendorf den Zielen der Raumordnung und Landesplanung angepasst werden und insbesondere den landesplanerischen Zielen und Grundsätzen des Bayerischen Landesentwicklungsprogramms stärker Rechnung tragen.

Rosemann erläuterte die dazu notwendigen Änderungen. So habe es Vorabstimmungen mit der Höheren Landesplanungsbehörde und dem Landratsamt Erlangen-Höchstadt gegeben sowie ein Treffen des beratenden Ausschusses zur Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplanes/Landschaftsplanes.

Der Vorabzug zum 3. Entwurf des Flächennutzungsplans wurde mit der Höheren Landesplanungsbehörde und Landratsamt abgestimmt und lagen dem Gemeinderat zur Abstimmung vor.

Weniger Gewerbeflächen

Wie der Planer erläuterte, müssen die Beschlüsse entsprechend der Eingaben der Gemeinde Großenseebach, des Landratsamtes und des Planungsverbands der Region Nürnberg und der Landesplanungsbehörde neu gefasst werden.

Insbesondere ging es dabei um eine Rücknahme von Wohn- und Gewerbeflächen. Um zukünftigen Verkehr und Belastungen für die Gemeinde Großenseebach zu beschränken, werden gegenüber dem zweiten Entwurf weitere geplante Bauflächen und bisher nicht realisierte − aber bereits genehmigte − Bauflächen reduziert.

So entfällt die ursprünglich geplante Wohnbaufläche am südlichen Ortsrand von Weisendorf . Auch die ursprünglich geplante Gewerbefläche wird von 10,85 Hektar auf 5,18 Hektar reduziert.

Die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes geht nun in eine neue Runde mit Beteiligung der Öffentlichkeit.