Die Einwohner der Stadt Herzogenaurach beweisen schon seit Jahren, dass alleinstehende oder bedürftige ältere Menschen in der Weihnachtszeit nicht vergessen werden. Deshalb übernehmen die ehrenamtlich tätigen Seniorenbeiräte und Mitarbeiter des Seniorenbüros auch in diesem Jahr die Verteilung gespendeter Weihnachtspäckchen an Menschen in Herzogenaurach , die vielleicht sonst von niemandem mit einem Weihnachtsgeschenk bedacht werden.

Um rechtzeitig die Weihnachtspräsente überbringen zu können, wäre es laut Seniorenbeirat schön, wenn gespendete Päckchen (zum Beispiel mit haltbaren Lebensmitteln wie Kaffee, Tee, Konserven oder auch einem kleinen Geschenk wie Kerzen, Kalender, Rätselheft, Lektüre) am Dienstag, 13. Dezember, oder am Donnerstag, 15. Dezember, im „Herzo-Seniorenbüro“ im Interimsrathaus, Wiesengrund 1, während der folgenden Öffnungszeiten abgegeben werden: am Dienstag zwischen 15 und 17 Uhr, am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr.

Auch Geldspenden statt Päckchen sind willkommen, um etwa für Altenheimbewohner den Kauf von Pflegeprodukten statt Lebensmitteln zu ermöglichen.

In den Vorjahren hätten die laut Organisator oft sehr liebevoll verpackten Weihnachtspäckchen große Freude und Dankbarkeit bei den Empfängern ausgelöst. red