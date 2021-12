Die Einwohner der Stadt Herzogenaurach beweisen nun schon seit Jahren, dass alleinstehende oder bedürftige ältere Menschen in der Weihnachtszeit hier nicht vergessen werden. Deshalb übernehmen die ehrenamtlich tätigen Seniorenbeiräte und Mitarbeiter des Seniorenbüros – allen voran die „Herzo-Heinzelmännchen“ – gerne auch in diesem Jahr die Verteilung gespendeter Weihnachtspäckchen an Menschen in Herzogenaurach , die vielleicht sonst von niemandem mit einem Weihnachtsgeschenk bedacht werden.

Um rechtzeitig die Weihnachtspräsente überbringen zu können, wäre es schön, wenn gespendete Päckchen (z. B.mit haltbaren Lebensmitteln wie Kaffee, Tee, Konserven oder auch einem kleinen Geschenk wie Kerzen, Kalender, Rätselheft, Lektüre usw.) zwischen dem 9. und dem 16. Dezember im Herzo-Seniorenbüro während der folgenden Öffnungszeiten abgegeben werden: dienstags von 15 bis 17 Uhr, donnerstags von 16 bis 18 Uhr.

Auch Geldspenden statt Päckchen sind willkommen, um z. B. für Altenheim-Bewohner den Kauf von Pflegeprodukten statt Lebensmitteln zu ermöglichen. In den Vorjahren haben die oft sehr liebevoll verpackten Weihnachtspäckchen große Freude und Dankbarkeit bei den Empfängern ausgelöst. Die Aktionen waren stets ein sehr eindrucksvolles Zeichen großer Hilfsbereitschaft in der Stadt.

Natürlich sollen die Weihnachtspräsente auch den richtigen Personenkreis erreichen. Amtliche Hilfe kann dem Team im Seniorenbüro aus Datenschutzgründen leider nicht gewährt werden. Man ist daher durchaus auch auf „Zurufe“ angewiesen. Darum: Wer eine Person kennt und benennen kann, die in der Weihnachtszeit nicht vergessen werden sollte, kann diese im Seniorenbüro melden, dann wird der- oder diejenige bei der Päckchen-Verteilung ebenfalls berücksichtigt. red