Seit über 50 Jahren wird vom Liederkranz am Heiligen Abend die Tradition gepflegt, auf dem Friedhof von Herzogenaurach zu singen. Begünstigt durch die milden Temperaturen kamen in diesem Jahr zahlreiche Herzogenauracher zum Friedhofsingen, das der Liederkranz unter seinem Dirigenten Gerald Fink bei Einbruch der Dunkelheit auf dem Alten Friedhof veranstaltete. „Tochter Zion“ und „In dunkler Nacht ein heller Klang“ klangen über den mit zahlreichen Grabkerzen beleuchteten Friedhof an der Erlanger Straße.

Unterstützt wurden die Sänger vor der Kapelle von einigen Blechbläsern. Außerdem trug Erika Steininger die Weihnachtsgeschichte auf Fränkisch vor.

Zwei Klassiker zum Schluss

Nach einem Gebet für die Verstorbenen wurde „O du Fröhliche“ und „ Stille Nacht “ gemeinsam mit den zahlreichen Anwesenden gesungen. Zum Schluss wünschte man allen Besuchern ein friedvolles Weihnachtsfest.