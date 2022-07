Am 10. Juli 2021 wurde der Aischgrund von einem Hochwasser von ganz besonderem Ausmaß heimgesucht. Innerhalb kurzer Zeit waren die Ortsteile Nainsdorf, Aisch, Lauf, Weppersdorfer und Adelsdorf überschwemmt – ein Jahrhunderthochwasser .

Eine Flutwelle hatte zu massiven Schäden an und in Gebäuden geführt. In der Gemeinde Adelsdorf war man dank der schnellen Reaktion der Feuerwehr, aber auch durch die Alarmierung der Anwohner bestens vorbereitet.

Auf Einladung von Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) fand bereits kurze Zeit später ein Ortstermin mit betroffenen Anwohnerinnen und Anwohnern, der Feuerwehr und dem THW sowie dem Ingenieurbüro GBi aus Herzogenaurach statt. Vor Ort wurden die Schäden begutachtet und nach ersten Lösungsansätzen gesucht. Daraus ergab sich ein Auftrag an GBi, diese Erkenntnisse und Informationen nun mit konkreten Vorschlägen zu untermauern und ein Hochwasserschutzkonzept auszuarbeiten.

Diese Vorschläge wurden am vergangenen Freitag in der Aischgrundhalle rund 40 interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürgern sowie den Kommandanten aus Adelsdorf und Aisch vorgestellt. In seiner Begrüßung erklärt Fischkal, dass man auch in Zukunft mit massiven Starkregen- und Hochwasserereignissen rechnen muss. Die Gemeinde ist hier gefordert, aber auch die Haus- und Grundstückseigentümer müssen ihren Beitrag leisten und ihr Hab und Gut bestmöglich schützen. Im Anschluss wurden die vielen Einzelmaßnahmen von Andreas Zacherl und Jörn Klinksiek von GBi vorgestellt.

Es dauert nicht lange und es kam auch Kritik auf. Ein Landwirt aus Nainsdorf kritisierte, dass das Wasserwirtschaftsamt früher das Totholz aus der Aisch entfernt hat. Zwar wurde nach dem Hochwasser 2021 viel gemacht, doch die Aisch ist wieder voll damit und beim nächsten Hochwasser landet das Holz wieder an den Brückenbauwerken und verstopft diese. Wäre das Totholz beseitigt, könnte man sich viel Geld für einzelne Baumaßnahmen sparen.

Ein weiterer Vorschlag aus dem Ortsteil Aisch lautete, den Retentionsraum des Flusses zu vergrößern. Man müsste nur die Sandgrube in Gremsdorf erhalten, um dort den notwendigen Rückhalt für Wasser zu schaffen. Aus Adelsdorf wurde angeregt, keine Baumaßnahmen im Wasserschutzgebiet mehr zu genehmigen.

Nach gut eineinhalb Stunden endete die Diskussionsrunde mit dem Vorschlag vom Bürgermeister, mit den Erkenntnissen des Ortstermins aus 2021 und der heutigen Veranstaltung in einem weiteren Ortstermin die Einzelmaßnahmen nochmals anzuschauen und daraus eine Ausführungsplanung in Auftrag zu geben. „Dann wissen wir, was genau gemacht werden soll und was es kostet. Zudem können dann auch Fördertöpfe angegangen werden“, bemerkte Fischkal abschließend.