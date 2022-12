Fachberaterin Rosi Schmitt von der Beratungsstelle für Pflege und Demenz weist auf einen zehnteiligen Demenz-Kurs für pflegende Angehörige hin. Beginn ist am Dienstag, 7. Februar. In mehreren Terminen von 14.30 und 16.30 Uhr geht es um die EduKation Demenz nach dem Konzept von Professorin Dr. Sabine Engel.

Wenn ein Familienmitglied an einer Demenz erkrankt, werden die Angehörigen oft vor angsterregende Herausforderungen gestellt, berichtet Rosi Schmitt. Da tun sich Fragen auf, wie diese: „Was können wir tun, wie gehe ich mit meinem Partner/meiner Partnerin oder meiner Mutter/meinem Vater um?“

Mit allen Aspekten

In zehn Doppelstunden werden sich die Teilnehmer dem Thema Demenz mit all seinen Aspekten nähern. Was passiert im Gehirn, wenn jemand dement wird? Welche Auswirkungen hat das auf unser gemeinsames Leben? Solche und andere Fragen werden ebenso behandelt wie Umgangs- und Kommunikationsmöglichkeiten mit einem Kranken oder die Frage, wie man für die Probleme der Zukunft vorsorgen kann.

Anfallende Kursgebühren werden von der Krankenkasse übernommen. red