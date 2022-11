Klassenzimmer verwandelten sich in Kreativräume und Wellnessbereiche: 75 Mädchen zwischen zehn und 16 Jahren aus Schulen in Herzogenaurach , Höchstadt, Spardorf, Eckental und Erlangen haben sich beim Mädchenaktionstag in der Mittelschule Herzogenaurach die für sie schönsten Workshops herausgesucht.

So stellten die Mädchen beispielsweise im Rahmen einer kleinen Kräuterkunde eigene Kosmetik her. Einige tanzten lieber zu Hip-Hop-Musik oder ließen mit einer Fantasiereise und selbst designtem Rucksack ihrer Kreativität freien Lauf. Auch beliebt waren die Arbeitsgruppen interaktives Fotobuch und Beziehungen auf Augenhöhe.

Beim Gestalten eines Bilderrahmens beschäftigten sie sich mit der Frage, welcher Lieblingsmensch dort Platz findet. Viel Spaß hatten die Schülerinnen auch dabei, sich täuschend echt aussehende Tattoos aufsprühen zu lassen.

Bei so viel Spaß und Aufbau eines starken Selbstwertgefühls fiel das Fazit der Teilnehmerinnen und auch des Veranstalters, des Arbeitskreises Mädchenarbeit des Landkreises Erlangen-Höchstadt in Kooperation mit der Mittelschule Herzogenaurach , sehr deutlich aus: Der Mädchenaktionstag soll wiederholt werden.

Dank der fachübergreifenden Zusammenarbeit verschiedener Einrichtungen im Landkreis konnten dieses Jahr besonders viele Mädchen zur Teilnahme erreicht werden. Der Mädchenaktionstag steht generell im Zeichen der Kinder- und Jugendarbeit, welche gesellschaftliche Rollenbilder reflektiert. red