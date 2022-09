Mit einer großen Prise Lob mitten im gewöhnlichen Tadel feierten die Kleinweisacher und Burgweisacher ihre gemeinsame Kirchweih . Die Dorfburschen und -mädchen feierten das 30. Jubiläum ihrer Zeltkerwa.

Für gewöhnlich sind die Gemeinderäte aus Vestenbergsgreuth und „Berch“, wie die Einheimischen Burgweisach nennen, Hauptthemen beim Festtadel. Kerwaprediger Lukas Großkopf erhob sie diesmal zum gemeinsamen Thema. Es ging um die laut Großkopf unzählige Anzahl von neuen Straßenlampen, die in Burgweisach dank der Marktgemeinde Vestenbergsgreuth installiert wurden.

„Wir denken, es wird ka Dorf mehr in Deitschland gehm, wo’s mehr Straßenlaterna gibt als Menschen lehm“, sagte der Prediger. Und verglich „Berch“ mit der „Nembercher Landebohn“.

Lob kam vom zweiten Prediger, Pfarrer Georg Salzbrenner, während des Festgottesdienstes in der Marienkirche. Zusammen mit Dekanatskantorin Marianne Schmidt aus Markt Einersheim teilte er die Ehrenurkunden für den Kleinweisacher Posaunenchor und sechs Musikanten der Kirchengemeinden Kleinweisach und Pretzdorf aus. Der Chor feiert heuer sein 70. Jubiläum.

Fünf Mitglieder wurden für langjährigen Dienst geehrt: Paul Wehr, Helmut Schierer und Gerhard Eyßelein (50 Jahre Mitgliedschaft) sowie Hans Kirchner (40 Jahre) und Wolfgang Schober (25 Jahre). Gerlinde Neuner wurde für 40 Jahre Dienst als Organistin geehrt.

Der erste „Kerwawong“ beim Umzug galt als Nachruf für mehrere Schweine, die notgeschlachtet wurden, nachdem ihr Viehtransport bei Glätte zwischen Hombeer und Markt Taschendorf umgekippt war.

Vor den Flammen gerettet

Es folgte ein Wagen für einen Bauer, der seine Ernte bei einem Ackerbrand verlor, dafür aber seinen Mähdrescher vor den Flammen retten konnte. Wagen Nummer 3 illustrierte auf einer Seite das Straßenlampenthema in Burgweisach, auf der anderen Seite den Verlust des alten Trafoturms im Dorf. In die Kritik kamen auch ein paar Mitbürger aus Kleinweisach und Burgweisach, die ihre Bauplätze in anderen Dörfern gefunden haben.

Der vierte Wagen galt der Erleichterung, dass Corona diesmal keinen Strich durch die Rechnung machte.