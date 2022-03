Herzogenaurach — Die beweglichen Feste im kirchlichen Jahreskreis hängen sämtlich vom Osterfest ab, das immer an dem Sonntag gefeiert wird, welcher auf den ersten Frühlingsvollmond folgt. Heuer beschert uns das Osterfest am 17. April eine längere närrische Zeit. Denn sieben Wochen vor Ostern fällt Fastnacht und sieben Wochen nach Ostern Pfingsten.

Ausschlaggebend ist der erste Vollmondtermin nach der ersten Frühlings-Nachtgleiche, d.h. nach dem 21. März. Fällt dieser Vollmond selbst auf einen Sonntag, so wird das Osterfest auf den nächstfolgenden Sonntag verlegt. Ostern kann also nie vor dem 22. März, d.h. dem ersten Tag nach der Frühlings-Nachtgleiche, stattfinden. In diesem Fall ist der Aschermittwoch , wenn es sich um kein Schaltjahr handelt, am 4. Februar.

Ostern kann aber auch nicht nach dem 25. April fallen, der äußersten Grenze, die den Vollmond nach jener bestimmt. Der Aschermittwoch wäre dann am 10. März.

Das christliche Osterfest wurde ursprünglich an verschiedenen Tagen begangen, bis das Konzil von Nizäa im Jahr 325 seine Feier auf den ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond festlegte. Dies erforderte kalendarische Berechnungen, die wegen der Harmonisierung der 28-tägigen Mondzyklen mit dem römischen Sonnenjahr von 365¼ Tagen recht kompliziert waren. Die unterschiedlichen Ansichten über den Frühlingsvollmond und den frühestmöglichen Termin der Feier führten schon früh zu Zwistigkeiten. Dauerten die Differenzen über den Ostertermin zwischen der Ostkirche und der westlichen Kirche schon Jahrhunderte an, so entstand in Deutschland mit der Reformation eine neue Situation. Schwierigkeiten ergaben sich vor allem dadurch, dass in Deutschland die katholischen Regionen seit 1582 den durch Papst Gregor verbesserten Kalender verwendeten, während die evangelischen Territorien noch am Julianischen Kalender festhielten. Damit verwendeten beide Konfessionen unterschiedliche Berechnungsvoraussetzungen für das Osterfest , was zu unterschiedlichen Terminen führen konnte. Dies war auch der Grund für die sog. Bürgerschlacht zwischen Höchstadt und Lonnerstadt im Mai 1744. Anlass war die Einhaltung der Pfingstfeiertage, die in Höchstadt nach dem reformierten Kalender begangen wurden.

Doch zurück zur Fastnacht , wie die ursprüngliche Bezeichnung in unserer Gegend heißt. Aufwendige Kostüme wie in der heutigen Zeit konnten sich unsere Großeltern und Urgroßeltern natürlich nicht leisten. Improvisation war angesagt. In Höchstadt an der Aisch wird die Fastnacht um 1925 folgendermaßen beschrieben: Man verkleidete sich als Tier, z.B. Bär oder Geißbock, um die drolligen Bewegungen des Tieres unerkannt nachzuahmen und damit manchen Zuschauer in Verlegenheit bringen zu können. Bei Jungen war auch damals schon beliebt, sich als Cowboys zu maskieren. Denn die Bücher von Karl May hatten immer schon einen guten Zuspruch erfahren.

Andere machten sich durch entliehene Kleider und durch Masken unkenntlich. Ausgesprochen gute Gestalten waren die in bunten, mit Schellen behangenen Gewändern auftretenden Hanswurste oder Harlekins. In der Hand hielten sie eine lange Peitsche, an derem Ende sich eine aufgeblasene Schweinsblase befand. Ein besserer Eindruck war jedoch zu erzielen, wenn sich mehrere Personen zusammentaten und durch ihren Zug etwas Einheitliches darstellten. Dazu zählte zum Beispiel eine Scherenschleifersfamilie, eine Tanzbärengesellschaft usw.