Am Samstag im Zeitraum von etwa 11 bis 20.30 Uhr wurde eine Scheibe eines Wartehäuschens am Gleis 2 des Emskirchner Bahnhofs beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch unter der Telefonnummer 09161/88 530 oder der Bundespolizeiinspektion Nürnberg unter der Telefonnummer 0911/205-5510 zu melden.