Zur Frühjahrsversammlung des Singvogel-Schutzvereins begrüßte der Vorstand die Mitglieder des Vereins im Feuerwehrhaus in Förtschwind . Ein besonderer Gruß galt dem Ehrenmitglied Johann Lunz, den zu ehrenden Mitgliedern und den Stadträten Alexander Schulz sowie Franz Rabl.

Nach dem Verlesen des Protokolls durch Schriftführer Baptist Enkert folgten die Ehrungen für zehn, 25 und 50 Jahre Vereinszugehörigkeit. Franz Rabl nahm mit Vorstand Stefan Arneth die Ehrungen der Mitglieder vor.

Geehrt wurden Alexander Schulz für zehn Jahre Vereinstreue sowie Gerhard Utzmann, Katharina Lunz und Maximilian Enkert für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit. Sie erhielten eine Ehrennadel sowie einen Verzehrgutschein.

Mit einer Urkunde und einen Vogelmodel wurden die Mitglieder Ludwig Bauer und Johann Krapp für 50 Jahre Mitgliedschaft im Verein geehrt.

Auf der Tagesordnung stand auch die Vorstellung des Braunkehlchens: der Vogel des Jahres 2023. Vorstand Stefan Arneth hatte dazu Wissenswertes über den Zugvogel gesammelt, dessen Bestand in Bayern in den vergangenen Jahren so stark abgenommen habe, dass auch das Braunkehlchen in Deutschland vom Aussterben bedroht sei.

Zur Stunde der Wintervögel berichtete Stefan Arneth von den Ergebnissen der Aktion, die der Landesbund für Vogelschutz bekanntgegeben hatte.

In der Versammlung erinnerte der Vorstand auch an die Vogelstimmenwanderung des Singvogel-Schutzvereins, die an Christi Himmelfahrt, 18. Mai, um 6 Uhr beginnt, sowie an eine Kräuterwanderung am Samstag, 27. Mai, um 15 Uhr. Treffpunkt ist jeweils der Platz vor dem Feuerwehrhaus. red