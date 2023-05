Ein Fußballturnier der Kita Villa Sonnenschein fand kürzlich statt − mit vier Gruppen, einem Wanderpokal und ganz viel Eifer.

54 Mädchen und Jungen hatten sich begeistert als Spielerinnen und Spieler gemeldet und voller Elan ihre drei Trainingseinheiten bei ihrem Fußballcoach, Nico Geyer, absolviert.

Am großen Tag des Turniers waren alle Spieler wie auch Schiedsrichter Christian Menzner pünktlich auf dem Platz des DJK Adelsdorf eingetroffen.

Nach der Begrüßung durch Stellvertretende Kindergartenleiterin Anja Schumm ertönte auch schon der Anpfiff für die ersten Spiele.

Alle Spieler waren sehr aufgeregt und wollten den Wanderpokal dieses Jahr für ihre Gruppe gewinnen. Bei tosendem Applaus von Eltern, Geschwisterkindern und Erziehern kam nicht zuletzt durch die überragende Stadionsprecherin Franziska Barthel − unterstützt durch die Vuvuzela eines Großvaters − echtes Stadionfeeling auf.

So ging es energiegeladen für die einzelnen Mannschaften von einer Runde in die nächste. Die Kinder jubelten und feuerten ihre Kameraden an. Am Ende wurden die Tore zusammengezählt: Die Bienen konnten den Wanderpokal für ihren Gruppenraum gewinnen. Alle Spieler erhielten eine Medaille und alle konnten mit Stolz von sich sagen, ihr Bestes gegeben zu haben. Christina Hörrlein