Andreas Dorsch

Schon ab kommenden Herbst sollen auch Kinder in Höchstadt die Möglichkeit bekommen, einen Waldkindergarten zu besuchen. Einstimmig ebnete am Montagabend der Stadtrat den Weg dafür, dass die gemeinnützige Unternehmergesellschaft Wichtelglück aus Uehlfeld mit dem neuen Angebot in Höchstadt den Betrieb aufnehmen kann.

Wie Bürgermeister Gerald Brehm (JL) in der Sitzung erläuterte, habe man den Standort unweit des Abenteuerspielplatzes in Höchstadt-Süd mit Grundstückseigentümer und Jagdpächter geklärt. Die Stadt will zwei Bauwagen anschaffen und dem Träger zur Verfügung stellen. Nachdem die Einrichtung eines Waldkindergartens mit bis zu 90 Prozent bezuschusst wird, halte sich die finanzielle Belastung für die Stadt in Grenzen.

Zu erreichen ist der Standort von der Lerchenstraße aus über den Schotterweg Richtung Biengarten. Von dem kleinen Parkplatz am Waldrand sind es dann nur noch 35 Meter bis zu dem Waldstück, in dem schon bald die Kinder betreut werden.

Zuvor hatten alle anderen Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen in Höchstadt erklärt, kein Interesse an einem Waldkindergarten zu haben. Allerdings hatte die Katholische Kirche angeboten, in die Trägerschaft einzutreten, falls Wichtelglück in Schwierigkeiten geraten würde.

Am Bedarf für einen weiteren Kindergarten in Höchstadt mangelt es nicht. Gestartet werden soll zunächst einmal mit einer Gruppe von 15 bis 18 Kindern .